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28 июня 2021, 23:34 8

Михаил Добкин: Я не хочу отдавать Харьков людям Авакова и Фукса

28 июня 2021, 23:34 8
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Фото: dobkin.com.ua
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В теперешнем руководстве Харькова на первых ролях люди, которые имеют доступ к главе МВД Арсену Авакову, и к "команде Кернеса" они не имеют отношения

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

"Когда я был мэром, Геннадий Кернес - секретарем горсовета, а губернатором был Арсен Аваков, мы воевали с ним все четыре года. Если бы не Аваков, то мы еще больше могли бы сделать. И вдруг после смерти Геннадия Кернеса все ключевые, решающие посты занимают люди, которые близки к Арсену Авакову. А Кернес Авакова на пушечный выстрел не подпускал к городу. Могу я с этим смириться? Не могу. И не хочу. Я часть своей жизни оставил в Харькове, и я не хочу, чтобы вот так просто взяли с пола подняли то, что после Кернеса упало, и понесли те, кто палец об палец не ударил, чтобы в Харькове было что-то хорошее", - заявил Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, его возмущает ситуация, когда "те, кто, наоборот, мешал, кто не хотел, чтобы у нас что-то получилось. Те, у кого была главная задача, чтобы у нас было плохо. Ну, а если у руководства города не получается, то кто от этого страдает? Жители, обычные люди, которые получают какие-то проблемы".

Михаил Добкин отметил, что все громкие заявления о том, что сейчас в Харькове работает команда Геннадия Кернеса, не отвечают действительности. "Там есть люди, которых можно назвать командой Геннадия Кернеса, но их очень мало, они сегодня на вторых-третьих ролях. На первых ролях все те, кто может позвонить и у него есть коммуникация с Арсеном Борисовичем Аваковым. Но я не хочу им отдавать, не хочу ничего дарить им", - заявил политик.

По словам Михаила Добкина, харьковчане должны понимать, что "либо они будут иметь дело с людьми, которые здесь от имени Авакова и Фукса руководят городом, либо они будут иметь дело с мэром, которого они выберут".

Сегодня в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли еще два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

Напомним, 19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер Михаил Добкин открыли первые три локации с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

Харьков Михаил Добкин ДОБКИН ХАБ

 
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