В Харькове заработали две новые локации "ДОБКИН ХАБ"

Фото: dobkin.com.ua

Общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли еще два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ"

Как сообщает ОО "Наш Дом – Харьков", в открытии принял участие Михаил Добкин, а также представители общественной организации, волонтеры и обычные харьковчане, передает RegioNews.

В частности, новые локации начали свою работу на Григоровском шоссе, 67 и на улице Целиноградская, 58а.

Открывая новые хабы, Михаил Добкин в общении с посетителями отметил, что это - не классический штаб:

"Эти городские пространства будут работать и после выборов. Потому что нужна обратная связь, нужно понимание, что интересует жителей разных районов нашего города, где проблемы в основном одинаковые, но есть свои особенности".

Как сообщает ОО "Наш Дом – Харьков", во всех хабах харьковчане смогут делиться идеями, говорить о проблемах либо высказывать пожелания к изменениям в лучшую сторону в работе городской власти. "Более того, здесь можно стать частью команды Михаила Добкина", - говорится в сообщении общественной организации.

Кроме того, как сообщается на сайте ОО "Наш Дом – Харьков", Михаил Добкин призвал харьковчан не оставаться в стороне и не быть равнодушным к тому, что происходит в городе, потому как "Харьков – это наш дом", отметил политик.

Также отмечается, что в ближайшее время состоится открытие новых локаций, чтобы людям было удобно добираться.

Напомним, 19 июня общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

Также Михаил Добкин призвал всех желающих присоединяться к команде "Наш Дом – Харьков", чтобы в дальнейшем войти в новый городской совет.

По словам Добкина, "ДОБКИН ХАБ" – это "место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям". В "ДОБКИН ХАБ" можно будет оставить информацию или пожаловаться на чиновника, поделиться идеями", - добавил Добкин.