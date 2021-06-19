14:40  19 червня
В Україні вже зробили понад два мільйони щеплень від коронавірусу
17:36  19 червня
Разумков сказав, через скільки років Україна може стати членом НАТО
18:20  19 червня
Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
19 червня 2021, 18:07 32

Михайло Добкін закликав усіх охочих приєднуватися до команди "Наш Дім - Харків"

19 червня 2021, 18:07 32
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Команді Михайла Добкіна "Наш Дім - Харків" та міській владі необхідна свіжа кров, яка дасть місту додатковий стимул до розвитку

Про це, під час спілкування з харків'янами на відкритті локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін.

Зокрема, звертаючись до харків'ян, він закликав усіх бажаючих приєднуватися до команди ГО "Наш Дім – Харків". "Мені потрібна свіжа кров у команді. Я не соромлюся. Фінансування у мене в порівнянні з опонентом в десятки разів менше, але різниця в тому, що я використовую свої кошти, а він використовує кошти з міського бюджету, що не є добре", - заявив Добкін.

"Фактично харків'яни проти своєї волі змушені оплачувати виборчу кампанію одному з кандидатів, але у них навіть не запитали, хочуть вони цього чи ні", - заявив Добкін, додавши, що думка харків'ян обов'язково має враховуватися тими, хто керує містом.

При цьому він пояснив, що під "свіжою кров'ю" він розуміє не тільки молодь, а й усіх харків'ян незалежно від віку, присутність яких дозволить дати нове бачення шляху подальшого розвитку Харкова.

За словами Добкіна, "сьогодні в Харківській владі є люди, які заблукали, які випадково потрапили в міську владу", тому "міській владі потрібна свіжа кров".

Нагадаємо, сьогодні громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

За словами Добкіна, "ДОБКІН ХАБ " - це "місце спілкування людей, які поділяють мої погляди, які хочуть підтримати все, що було хороше нажито і не дати можливості увійти в наше життя негативним змінам". У "ДОБКІН ХАБ" можна буде залишити інформацію або поскаржитися на чиновника, поділитися ідеями", - додав Добкін.

Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua