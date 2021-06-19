Михайло Добкін закликав усіх охочих приєднуватися до команди "Наш Дім - Харків"

Про це, під час спілкування з харків'янами на відкритті локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін.

Зокрема, звертаючись до харків'ян, він закликав усіх бажаючих приєднуватися до команди ГО "Наш Дім – Харків". "Мені потрібна свіжа кров у команді. Я не соромлюся. Фінансування у мене в порівнянні з опонентом в десятки разів менше, але різниця в тому, що я використовую свої кошти, а він використовує кошти з міського бюджету, що не є добре", - заявив Добкін.

"Фактично харків'яни проти своєї волі змушені оплачувати виборчу кампанію одному з кандидатів, але у них навіть не запитали, хочуть вони цього чи ні", - заявив Добкін, додавши, що думка харків'ян обов'язково має враховуватися тими, хто керує містом.

При цьому він пояснив, що під "свіжою кров'ю" він розуміє не тільки молодь, а й усіх харків'ян незалежно від віку, присутність яких дозволить дати нове бачення шляху подальшого розвитку Харкова.

За словами Добкіна, "сьогодні в Харківській владі є люди, які заблукали, які випадково потрапили в міську владу", тому "міській владі потрібна свіжа кров".

Нагадаємо, сьогодні громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

За словами Добкіна, "ДОБКІН ХАБ " - це "місце спілкування людей, які поділяють мої погляди, які хочуть підтримати все, що було хороше нажито і не дати можливості увійти в наше життя негативним змінам". У "ДОБКІН ХАБ" можна буде залишити інформацію або поскаржитися на чиновника, поділитися ідеями", - додав Добкін.