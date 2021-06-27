В Харькове снова совершили провокацию на локациях "ДОБКИН ХАБ"

Как сообщается на сайте организации "Наш Дом – Харьков", сегодня, 27 июня, неизвестные совершили провокации на локациях "ДОБКИН ХАБ", расположенных на улицах Гиршмана, 19 и Плехановская, 126.

"Помещения "ДОБКИН ХАБ" были исписаны краской, заклеены провокационными наклейками и обсыпаны неизвестным белым веществом", - говорится в заявлении.

В ОО "Наш Дом – Харьков" напомнили, что ранее, 20 июня бойцы в масках харьковской националистической организации "Фрайкор" совершили акты вандализма. Они обрисовали краской помещения, где накануне были открыты первые три локации "ДОБКИН ХАБ" и куда пришло много харьковчан, которым небезразлично будущее нашего города.

"Команда общественной организации "Наш Дом – Харьков" уверена, что эта очередная провокация, которая происходит из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков подобных действий", - отметили в общественной организации.

Более того, там считают, что все подобные действия расцениваются "как попытка повлиять на деятельность общественной организации и дестабилизировать политическую обстановку в Харькове накануне выборов".

"Вместе с тем, мы по-прежнему открыты для всех, кто поддерживает наши идеи. Команда "Наш Дом – Харьков" продолжит осуществлять свою деятельность и уже завтра откроет еще две локации "ДОБКИН ХАБ", - подытожили в ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, 19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городские пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

А уже 20 июня члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ". Михаил Добкин считает, что националисты действовали по заказу городской власти.

"Мамкины националисты, по заказу временного руководителя Харькова, в светлый Праздник Святой Троицы тоже пришли в ХАБ записаться в волонтёры. Но сделали это как всегда по-дебильному. Полиции, которая стояла в 15 метрах от происходящего и безразлично наблюдала за всем - пламенный привет", - написал Михаил Добкин в своем телеграм-канале.