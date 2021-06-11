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11 червня 2021, 11:32 545

У Києві дівчина потрапила під трамвай: її госпіталізували

11 червня 2021, 11:32 545
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпровському районі столиці вранці, 11 червня, дівчина послизнулася і впала під колеса трамвая

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

Щоб дістати дівчину, довелося використати спецтехнікою. Вона отримала переломи ніг. Медики забрали її до лікарні.

Рух електротранспорту було зупинено. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого постраждали люди.

ушпиталення поліція події медики трамвай

 
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