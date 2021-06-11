У Києві дівчина потрапила під трамвай: її госпіталізували

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У Дніпровському районі столиці вранці, 11 червня, дівчина послизнулася і впала під колеса трамвая

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ Оперативний".

Щоб дістати дівчину, довелося використати спецтехнікою. Вона отримала переломи ніг. Медики забрали її до лікарні.

Рух електротранспорту було зупинено. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого постраждали люди.