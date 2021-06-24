Терехов людина Авакова, який ворогував із Кернесом – експерт

city.kharkov.ua

Історія про наступність влади в Харкові неспроможна, тому як в. о. міського голови Харкова Ігор Терехов – людина Арсена Авакова, а не покійного Геннадія Кернеса, з яким він ворогував

Про це заявив експерт аналітичного центру" Обсерваторія демократії " Антон Авксентьєв виданню "РБК-Україна".

"У нього (Арсена Авакова -ред.) були ворожі відносини з Кернесом. Коли Терехова прив'язують до Авакова, це руйнує історію про спадкоємність. Але ці розмови небезпідставні. Я вважаю, що міністр дійсно ставить на Терехова. Кілька людей, яких він включив до списку партії "Успішний Харків" після госпіталізації Кернеса, близькі до Авакова", - сказав експерт.

При цьому, про відносини Терехова і Авакова обізнані в Офісі Президента України і вважають це свого роду "козирем", пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело в команді президента. "Терехов - це продукт консенсусу оточення Геннадія Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова. Він компромісна фігура", - заявив він.

Як повідомлялося, позачергові вибори міського голови Харкова призначені на 31 Жовтня 2021 року. Після смерті Геннадія Кернеса Ігор Терехов призначений секретарем Харківської міськради в грудні 2020 року і є в.о. міського голови Харкова.

Політичний експерт Володимир Цибулько раніше заявляв, що, протеже Арсена Авакова в. о. мера Харкова Ігор Терехов може виявитися офіційним самозванцем.

Про свою близькість з Аваковим сам Терехов розповідав в інтерв'ю журналістам видання The Бабель.

Крім того, раніше ми писали, що пакет санкцій, які РНБО ввела проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, може вдарити по планам Ігоря Терехова перемогти на виборах міського голови Харкова в якості компромісної фігури від Авакова, Фукса і Порошенка.