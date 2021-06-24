08:52  24 июня
В Украине за сутки обнаружили почти тысячу новых больных COVID-19
08:29  24 июня
На Киевщине переназначили главу одной из РГА
08:11  24 июня
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 10:56 42

Терехов человек Авакова, который враждовал с Кернесом – эксперт

24 июня 2021, 10:56 42
Читайте також українською мовою
city.kharkov.ua
Читайте також
українською мовою

История о преемственности власти в Харькове несостоятельна, так как и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов – человек Арсена Авакова, а не покойного Геннадия Кернеса, с которым он враждовал

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев изданию "РБК-Украина".

"У него (Арсена Авакова – ред.) были вражеские отношения с Кернесом. Когда Терехова привязывают к Авакову, это разрушает историю о преемственности. Но эти разговоры небезосновательны. Я полагаю, что министр действительно ставит на Терехова. Несколько человек, которых он включил в список партии "Успешный Харьков" после госпитализации Кернеса, близки к Авакову", – сказал эксперт.

При этом, об отношениях Терехова и Авакова осведомлены в Офисе Президента Украины и считают это своего рода "козырем", пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в команде президента. "Терехов – это продукт консенсуса окружения Геннадия Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова. Он компромиссная фигура", – заявил он.

Как сообщалось, внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. После смерти Геннадия Кернеса Игорь Терехов назначен секретарем Харьковского горсовета в декабре 2020 года и является и.о. городского головы Харькова.

Политический эксперт Владимир Цыбулько ранее заявлял, что, протеже Арсена Авакова и. о. мэра Харькова Игорь Терехов может оказаться официальным самозванцем.

О своей близости с Аваковым сам Терехов рассказывал в интервью журналистам издания The Бабель.

Кроме того, ранее мы писали, что пакет санкций, которые СНБО ввел против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, может ударить по планам Игоря Терехова победить на выборах городского головы Харькова в качестве компромиссной фигуры от Авакова, Фукса и Порошенко.

Арсен Аваков Харьков Игорь Терехов выборы Харьков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram