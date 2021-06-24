Терехов человек Авакова, который враждовал с Кернесом – эксперт

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История о преемственности власти в Харькове несостоятельна, так как и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов – человек Арсена Авакова, а не покойного Геннадия Кернеса, с которым он враждовал

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев изданию "РБК-Украина".

"У него (Арсена Авакова – ред.) были вражеские отношения с Кернесом. Когда Терехова привязывают к Авакову, это разрушает историю о преемственности. Но эти разговоры небезосновательны. Я полагаю, что министр действительно ставит на Терехова. Несколько человек, которых он включил в список партии "Успешный Харьков" после госпитализации Кернеса, близки к Авакову", – сказал эксперт.

При этом, об отношениях Терехова и Авакова осведомлены в Офисе Президента Украины и считают это своего рода "козырем", пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в команде президента. "Терехов – это продукт консенсуса окружения Геннадия Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова. Он компромиссная фигура", – заявил он.

Как сообщалось, внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. После смерти Геннадия Кернеса Игорь Терехов назначен секретарем Харьковского горсовета в декабре 2020 года и является и.о. городского головы Харькова.

Политический эксперт Владимир Цыбулько ранее заявлял, что, протеже Арсена Авакова и. о. мэра Харькова Игорь Терехов может оказаться официальным самозванцем.

О своей близости с Аваковым сам Терехов рассказывал в интервью журналистам издания The Бабель.

Кроме того, ранее мы писали, что пакет санкций, которые СНБО ввел против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, может ударить по планам Игоря Терехова победить на выборах городского головы Харькова в качестве компромиссной фигуры от Авакова, Фукса и Порошенко.