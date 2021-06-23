Терехов устроил фотосессию выпускникам и обманом использовал их фото в своей политрекламе – Мустафаева

Родители харьковских выпускников возмущены размещением фото их детей в политической рекламе и.о. мэра Харькова Игоря Терехова и намерены обращаться в правоохранительные органы

Об этом в эфире на своем канале в YouTube сообщила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева.

По ее словам, мать одного из выпускников пожаловалась, что "им пообещали бесплатную фотосессию, что якобы в таких-то моментах эти фотографии будут размещены на бордах, только в пределах их района". Обратившаяся к депутату женщина подчеркнула, "что она даже рукой дописала, что категорически не согласна, если фото ее ребенка будет использоваться в рекламных политических целях".

Несмотря на прямой запрет со стороны родителей, фото детей появились в политической рекламе Игоря Терехова, что с его стороны является обманом и нарушением закона – в частности, статьи 307 Гражданского Кодекса Украины.

"Будем помогать, будем обращаться в правоохранительные органы... Будем настаивать, чтобы в правоохранительных органах принимали какие-то меры. Потому что это вообще уже сверххамство какое-то, это конкретно политическая реклама, там на бордах указано "Блок Кернеса – Успешный Харьков”", – заявила Алина Мустафаева.

Отметим, что на фото отсутствует первая часть названия политической силы.

Отметим, что согласно статье 307 Гражданского кодекса, злоупотребление доверием и размещение фото детей в политической рекламе без согласия их родителей по закону может быть опротестовано в суде с требованием возмещения причиненного ущерба.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов намеревался объехать максимальное количество школ для проведения фотосессии с выпускниками. Позже эти поездки отменились. Но выпускникам фотосессию все же устроили.

Отметим, что после того, как Терехов стал временно исполняющим обязанности городского головы Харькова, по всему городу были установлены билборды с его портретом.

При этом он постоянно проводит встречи с жителями города, зачастую с нарушением всех карантинных ограничений.

Несмотря на то, что Харьков заполонен политической рекламой Терехова, сам он заявляет, что сейчас рано говорить о его амбициях относительно должности харьковского городского головы.