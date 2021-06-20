Команда "Наш Дім - Харків" відкриє ще дві локації "ДОБКІН ХАБ", незважаючи на провокації націоналістів

Представники команди громадської організації ГО " Наш Дім-Харків "подали заяви до правоохоронних органів за фактом актів вандалізму щодо локацій" Добкін ХАБ " у Харкові

Відповідну заяву зробили в громадській організації "Наш Дім - Харків", лідером якої є Харківський міський голова (2006-2010) Михайло Добкін.

У зазначили, що акти вандалізму щодо локацій "ДОБКІН ХАБ" у Харкові, які вчинили бійці в масках Харківської націоналістичної організації "Фрайкор" – це все через повну безкарність для виконавців і замовників подібних дій.

"Безкарність породжує ще більше злочинів. Саме так можна охарактеризувати дії націоналістів у Харкові, які стали "знаряддям" міської влади в боротьбі з громадською організацією "Наш Дім – Харків", яку очолює Михайло Добкін", - йдеться в заяві.

Там так само вважають цю ситуацію "черговою провокацією, які стали можливими через повну безкарність для виконавців і замовників подібних дій".

"За останніх три місяці на волонтерів газети" Час Добкіна", засновником якої є громадська організація" Наш Дім – Харків", неодноразово здійснювалися напади: співробітниками газети спалили два автомобілі і залишили вінки з погрозами, білборди газети постійно псують провокатори. Тепер відбувається банальний вандалізм на замовлення міської влади", – зазначили в ГО"Наш дім-Харків".

У ГО "Наш Дім - Харків підкреслили, що проект "ДОБКІН ХАБ" задуманий, як майданчик з абсолютно новою філософією комунікації з харків'янами. "Одним із завдань "ДОБКІН ХАБ" є поліпшення міського менеджменту і в наших локаціях харків'яни можуть не тільки розповісти про проблеми, а й запропонувати свої ідеї. І активні городяни через "ДОБКІН ХАБ" і команду "Наш Дім – Харків" зможуть взяти безпосередню участь у реформуванні міської влади", - йдеться в заяві.

Разом з тим, там повідомили, що дані акти вандалізму не залишаться без уваги і вже подали заяви в правоохоронні органи. Більше того, там заявляють, що наступного тижня мають намір розширити свої локації.

Нагадаємо, вчора, 19 червня, громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

А вже сьогодні члени націоналістичної організації " Фрайкор" розмалювали фарбою двері та вікна двох локацій "ДОБКІН ХАБ".

Михайло Добкін вважає, що націоналісти діяли на замовлення міської влади.

"Мамкіни націоналісти, на замовлення тимчасового керівника Харкова, у світле свято Святої Трійці теж прийшли в ХАБ записатися у волонтери. Але зробили це як завжди по-дебільному. Поліції, яка стояла в 15 метрах від того, що відбувається і байдуже спостерігала за всім - полум'яний Привіт", - написав Михайло Добкін у своєму телеграм-каналі.