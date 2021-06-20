Команда "Наш Дом – Харьков" откроет еще две локации "ДОБКИН ХАБ", несмотря на провокации националистов

Представители команды общественной организации ОО "Наш Дом – Харьков" подали заявления в правоохранительные органы по факту актов вандализма в отношении локаций "ДОБКИН ХАБ" в Харькове

Соответствующее заявление сделали в общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является харьковский городской голова (2006-2010) Михаил Добкин.

В отметили, что акты вандализма в отношении локаций "ДОБКИН ХАБ" в Харькове, которые совершили бойцы в масках харьковской националистической организации "Фрайкор" – это все из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков подобных действий.

"Безнаказанность порождает еще больше преступлений. Именно так можно охарактеризовать действия националистов в Харькове, которые стали "орудием" городской власти в борьбе с общественной организацией "Наш Дом – Харьков", которую возглавляет Михаил Добкин", - идет речь в заявлении.

Там так же считают эту ситуацию "очередной провокацией, которые стали возможными из-за полной безнаказанности для исполнителей и заказчиков подобных действий".

"За последних три месяца на волонтеров газеты "Время Добкина", учредителем которой является общественная организация "Наш Дом – Харьков", неоднократно осуществлялись нападения: сотрудниками газеты сожгли два автомобиля и оставили венки с угрозами, билборды газеты постоянно портят провокаторы. Теперь происходит банальный вандализм по заказу городских властей", - отметили в ОО "Наш Дом – Харьков".

В ОО "Наш Дом – Харьков" подчеркнули, что проект "ДОБКИН ХАБ" задуман, как площадка с совершенно новой философией коммуникации с харьковчанами. "Одной из задач "ДОБКИН ХАБ" является улучшение городского менеджмента и в наших локациях харьковчане могут не только рассказать о проблемах, но и предложить свои идеи. И активные горожане через "ДОБКИН ХАБ" и команду "Наш Дом – Харьков" смогут принять непосредственное участие в реформировании городской власти", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, там сообщили, что данные акты вандализма не останутся без внимания и уже подали заявления в правоохранительные органы. Более того, там заявляют, что на следующей недели намерены расширить свои локации.

Напомним, вчера, 19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

А уже сегодня члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ".

Михаил Добкин считает, ччто националисты действовали по заказу городской власти.

"Мамкины националисты, по заказу временного руководителя Харькова, в светлый Праздник Святой Троицы тоже пришли в ХАБ записаться в волонтёры. Но сделали это как всегда по-дебильному. Полиции, которая стояла в 15 метрах от происходящего и безразлично наблюдала за всем - пламенный привет", - написал Михаил Добкин в своем телеграм-канале.