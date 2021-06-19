Михайло Добкін пообіцяв прийти на відкриття зоопарку з букетом для бегемота і привітом для Терехова

Сьогодні Харківська міська об'єднана територіальна громада витрачає величезні гроші на будівництво міського зоопарку, в той час як на медицину і здоров'я людей коштів катастрофічно не вистачає

Про це заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін під час спілкування з харків'янами на відкритті локацій "ДОБКІН ХАБ".

Він вважає, що зоопарк – це справа хороша і потрібна, але не зараз, коли в усьому світі вирує пандемія COVID-19, а люди масово хворіють і вмирають.

"У Харкові мер - це швидше за все тонке налаштування, тому що місто живе завдяки праці величезної кількості людей. І мер - це керівник, який вибирає напрямок, куди ми йдемо, як ми розвиваємося, що ми робимо, що пріоритет", – зазначив Михайло Добкін.

За його словами, хто б не став мером, місто Харків житиме. Питання в тому, якими темпами місто буде розвиватися.

"Сьогодні ми витрачаємо як громада величезні гроші на будівництво найстарішого в нашій країні зоопарку. Але пріоритет зараз який - здоров'я людей або зайві десятки мільйонів на бегемотів. Те, що пріоритети неправильні – це видно по всьому. Тому що сьогодні для них стоїть завдання зробити піар і пропіаритися на тлі чого завгодно...", – сказав політик, пояснюючи це тим, що на будівництво зоопарку витрачаються колосальні гроші. Зокрема, на будівлю для бегемотів виділено майже 90 млн грн.

Він додав, що обов'язково прийде на відкриття зоопарку, яке заплановане на День міста – 23 серпня. "Візьму букет квітів, подарую бегемоту. І скажу: "Бегемот – ти сьогодні найголовніший житель Харкова. Я тебе з цим вітаю", - підсумував мер Харкова в 2006-2010 рр.

Нагадаємо, нещодавно Харківський зоопарк оголосив черговий тендер з реконструкції будівлі тераріуму зоопарку вартістю 20 мільйонів гривень. За даними ХАЦ, в 2020 році зоопарк вже проводив тендер на реконструкцію цієї будівлі. Тоді було підписано угоду вартістю 6,6 млн грн, але вартість робіт у новому тендері збільшили. Також, за даними ХАЦ, зоопарк оголосити тендер на будівництво будівлі для утримання бегемотів у зоні "африканське сафарі" вартістю 89,33 млн грн. Аукціон має відбутися 29 червня.

31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Незважаючи на те, що офіційно виборчий процес у Харкові ще не стартував, в.о. мера Ігор Терехов вже активно веде свою виборчу кампанію.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, громадська організація "Наш дім-Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "Добкін ХАБ"