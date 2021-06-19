Михаил Добкин пообещал прийти на открытие зоопарка с букетом для бегемота и приветом для Терехова

Сегодня Харьковская городская объединенная территориальная община тратит огромные деньги на строительство городского зоопарка, в то время как на медицину и здоровье людей средств катастрофически не хватает

Об этом заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин во время общения с харьковчанами на открытии локаций "ДОБКИН ХАБ".

Он считает, что зоопарк – это дело хорошее и нужное, но не сейчас, когда во всем мире бушует пандемия COVID-19, а люди массово болеют и умирают.

"В Харькове мэр – это скорее всего тонкая настройка, потому что город живет благодаря труду огромного количества людей. И мэр – это руководитель, который выбирает направление, куда мы идем, как мы развиваемся, что мы делаем, что приоритет", – отметил Михаил Добкин.

По его словам, кто бы ни стал мэром, город Харьков будет жить. Вопрос в том, какими темпами город будет развиваться.

"Сегодня мы тратим как громада огромные деньги на строительство старейшего в нашей стране зоопарка. Но приоритет сейчас какой – здоровье людей или лишние десятки миллионов на бегемотов. То, что приоритеты неправильные – это видно по всему. Потому что сегодня для них стоит задача сделать пиар и пропиариться на фоне чего угодно…", – сказал политик, объясняя это тем, что на строительство зоопарка тратятся колоссальные деньги. В частности, на здание для бегемотов выделено почти 90 млн грн.

Он добавил, что обязательно придет на открытие зоопарка, которое запланировано на День города – 23 августа. "Возьму букет цветов, подарю бегемоту. И скажу: "Бегемот – ты сегодня самый главный житель Харькова. Я тебя с этим поздравляю", – подытожил мэр Харькова в 2006-2010 гг.

Напомним, недавно Харьковский зоопарк объявил очередной тендер по реконструкции здания террариума зоопарка стоимостью 20 миллионов гривен. По данным ХАЦ, в 2020 году зоопарк уже проводил тендер на реконструкцию этого здания. Тогда было подписано соглашение стоимостью 6,6 млн гривен, но стоимость работ в новом тендере увеличили. Также, по данным ХАЦ, зоопарк объявив тендер на строительство здания для содержания бегемотов в зоне "африканское сафари" стоимостью 89,33 млн грн. Аукцион должен состояться 29 июня.

31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. Несмотря на то, что официально избирательный процесс в Харькове еще не стартовал, и. о. мэра Игорь Терехов уже активно ведет свою избирательную кампанию.

Напомним, сегодня,19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ"