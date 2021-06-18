Без допомоги Петра Порошенка Павло Фукс не отримав би свого впливу в Харкові - Михайло Добкін

Всі свої українські бізнес-активи Павло Фукс придбав під час президентства Петра Порошенка та за його сприяння

Про це в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Михайло Добкін, коментуючи введення РНБО України пакету санкцій проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

"Що стосується Павла Фукса - абсолютно не широко відомий бізнесмен. Він в Україні з'явився тільки в 2015-му році, привіз його пан Грановський. І пан Порошенко його тут легалізував, дав йому українське громадянство. Я хочу нагадати, що всі активи, які стали предметом суперечки між державою і паном Фуксом, були придбані безпосередньо за президентства Петра Порошенка", – сказав Михайло Добкін.

Він нагадав, що після втечі Віктора Януковича підконтрольні оточенню екс-президента-втікача компанії, що отримали ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні, були виставлені на продаж з дисконтом 70-80%. Купив їх Павло Фукс "та людина яка безпосередньо мала прихильне ставлення на той момент президента Порошенка".

Нагадаємо, що 18 червня РНБО ввела санкції проти Павла Фукса на підставі визнання ліцензій, куплених ним у наближених Януковича, незаконними. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження на ведення торгових операцій, заборона на виведення капіталу.

Раніше, в січні в одному з інтерв'ю Павло Фукс підтримав кандидатуру в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на позачергових виборах Харківського міського голови.