Без помощи Петра Порошенко Павел Фукс не приобрел бы своего влияния в Харькове – Михаил Добкин

Все свои украинские бизнес-активы Павел Фукс приобрел во время президентства Петра Порошенко и при его содействии

Об этом в прямом эфире телеканала "Украина 24" заявил Михаил Добкин, комментируя введение СНБО Украины пакета санкций против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

"Что касается Павла Фукса – абсолютно не широко известный бизнесмен. Он в Украине появился только в 2015-м году, привёз его господин Грановский. И господин Порошенко его здесь легализовал, дал ему украинское гражданство. Я хочу напомнить, что все активы, которые стали предметом спора между государством и господином Фуксом, были приобретены непосредственно при президентстве Петра Порошенко", – сказал Михаил Добкин.

Он напомнил, что после бегства Виктора Януковича подконтрольные окружению беглого экс-президента компании, получившие лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине, были выставлены на продажу с дисконтом 70-80%. Купил их Павел Фукс – "тот человек который непосредственно имел благосклонное отношение на тот момент президента Порошенко".

Напомним, что 18 июня СНБО ввела санкции против Павла Фукса на основании признания лицензий, купленных им у приближенных Януковича, незаконными. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение на ведение торговых операций, запрет на вывод капитала.

Ранее, в январе в одном из интервью Павел Фукс поддержал кандидатуру и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на внеочередных выборах харьковского городского головы.