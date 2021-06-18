Отруєння у Харкові: кількість постраждалих зросла до 57 (оновлено)

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У Харкові зросла кількість постраждалих через масове отруєння, ймовірно, після споживання суші у двох місцевих закладах

Як повідомили спершу у пресслужбі ДСНС, до лікарні вже звернулися 45 осіб, пише RegioNews.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"17 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Depo.Харків у ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" повідомили, що вже зареєстровано 57 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед мешканців Харкова, Богодухівського та Харківського районів області.

Нагадаємо, напередодні у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу