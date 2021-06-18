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18 июня 2021, 11:53 1395

Отравление в Харькове: количество пострадавших возросло до 57 (обновлено)

18 июня 2021, 11:53 1395
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Фото из открытых источников
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В Харькове возросло количество пострадавших из-за массового отравления, вероятно, после употребления суши в двух местных заведениях

Как сообщили сначала в пресс-службе ГСЧС, в больницу уже обратились 45 человек, пишет RegioNews.

Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"17 июня в г. Харьков с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)", - говорится в сообщении.

Позже Depo.Харков в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщили, что уже зарегистрировано 57 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей Харькова, Богодуховского и Харьковского районов области.

Напомним, накануне в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело

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