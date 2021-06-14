В парку Харкова підліток впав з канатної дороги: у поліції з'ясовують деталі

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У Харкові з численними травмами госпіталізували підлітка, який впав з канатної дороги. Обставини події з'ясовують у поліції

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили лежачого на проїжджій частині по вулиці Новгородській хлопця.

На даний момент 17-річний хлопець з численними травмами знаходиться в лікарні", - уточнили в пресслужбі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.