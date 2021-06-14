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14 июня 2021, 08:29 541

В парке Харькова подросток упал с канатной дороги: в полиции выясняют детали

14 июня 2021, 08:29 541
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Фото: из открытых источников
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В Харькове с многочисленными травмами госпитализировали подростка, упавшего с канатной дороги. Обстоятельства происшествия выясняют в полиции

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской парня.

На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации, причиной взрыва была граната, брошенная неизвестным мужчиной.

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