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11 июня 2021, 09:37 112

Если поставить точку в вопросе проспекта Жукова, у Терехова не будет на чем пиариться, – эксперт

11 июня 2021, 09:37 112
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов абсолютно не заинтересован ставить точку в вопросе существования проспекта Жукова, иначе представители мэрии добивались бы в суде отстаивания позиции мэрии по этому вопросу

Об этом на своей странице в Facebook написала политический эксперт Янина Соколовская.

По ее словам, руководство города "не сильно горело желанием отстаивать право на существование названия проспекта Жукова, поскольку представители мэрии не пришли на суд, который отменил решение мэрии о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова".

"И понятно почему: Терехов при каждом удобном случае клянется-божится, что отвоюет прежнее название проспекта, но на судебные заседания ни он, ни его представители при этом не ходят", – написала Янина Соколовская.

Она также добавила, что "это заставляет думать, что Терехов использует сюжет с проспектом Жукова-Григоренко исключительно как элемент предвыборной риторики, думая, что части электората это приятно слышать".

"Судя по реальным действиям, Терехов предпочитает просто слить тему проспекта. Для того, чтобы иметь весомые аргументы в суде, ему следовало бы организовать общественные слушания об обратном переименовании. Но если на слушаниях большинство харьковчан скажут "за Жукова", то Терехов автоматически становится врагом проевропейским харьковчанам, а он рассчитывает на их голоса во втором туре мэрских выборов. Если победит название "генерала Григоренко", то Терехов станет врагом другой части электората", – заявила Янина Соколовская.

Она также добавила, что "Терехову явно выгодна неопределенность в вопросе переименования проспекта, но попиариться на этой теме он всегда готов". "А если в вопросе будет поставлена точка, то и тема для пиара пропадет", – резюмировала Соколовская.

Напомним, 24 февраля на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали возвращение проспекту Петра Григоренко имени Георгия Жукова.

24 мая на заседании суда без представителей горсовета судья заслушала позиции трех истцов.

10 июня 2021 года Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова. При этом юристы Харьковского горсовета на заседание суда опять не явились.

Харьков Игорь Терехов Жуков

 
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