У бюджеті Харкова немає грошей на відродження "Металіста", про яке говорить Терехов, - експерт

Для того, щоб відродити футбольний клуб "Металіст", в бюджеті Харкова просто немає грошей, а влада міста бере на баланс всю інфраструктуру клубу, яка вимагає сотні мільйонів гривень на утримання

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт Олексій Якубін.

За його словами, сьогодні харківський стадіон знову в новинах - "його з усім іншим майном ФК "Металіст" Харківська облрада передала з балансу держави міській владі Харкова".

"Цю передачу активно лобіював нинішній в.о. мера Харкова Ігор Терехов. Він обіцяє харків'янам відродити легендарний футбольний клуб міста. Власне, самого клубу вже немає. У 2016 за борги його виключили з професійної футбольної ліги України, а рік по тому від клубу і команди нічого не залишилося. Крім майна і боргів, яких у "Металіста" накопичилося майже на мільярд гривень. Ось це майно і Борги тепер і перейшли у власність міської влади Харкова, з ініціативи Ігоря Терехова. Який наполегливо називає це "відродженням харківського "Металіста", – написав Якубін.

Він нагадав, що "бюджет Харкова на 2021 рік становить 15,6 мільярдів гривень – ці гроші вже розписані під проекти. І серед них немає ніякого відродження "Металіста"... Куди простіше було б орендувати арену під матчі, а стадіоном займалася б держава, все-таки держбюджет дещо потужніший харківського. По суті, для відродження "Металіста" стадіон у власність міста не обов'язково було передавати", - зазначив експерт і задався питанням, а в чому, власне, "перемога" Терехова?

"Якщо ви подумали, що Терехов, так би мовити, вводить харків'ян в оману – ви правильно подумали. Історія про відродження "Металіста" - це не більше ніж піар-легенда, банальна маніпуляція почуттями виборців. Адже в жовтні в Харкові позачергові вибори мера, а Ігор Терехов хоче на цих виборах перемогти. Так що відданим шанувальникам ФК "Металіст" не варто поспішати радіти сьогоднішній новині – грошей у міста на відновлення клубу просто не передбачено", – нагадав Якубін.

"Мені ще й цікава доля стадіону, який став трохи "рідним" для збірної України. А чи зможе там грати збірна, після того як на стадіоні погосподарює Терехов? Боюся, що дуже скоро місту доведеться просити державу забрати собі назад стадіон, але він вже буде в такому стані, що збірна в Харкові грати вже не зможе", – резюмував Якубін.

Нагадаємо, що в.о. мера Харкова Ігор Терехов постійно розповідає про те, що влада міста зробить все для відродження футбольного клубу " Металіст", який фактично зник з футбольної карти України у 2016 році.

Сьогодні Харківська облрада прийняла рішення про передачу стадіону "Металіст" та іншої футбольної інфраструктури з державної власності в міську.