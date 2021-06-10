В бюджете Харькова нет денег на возрождение "Металлиста", о котором говорит Терехов, – эксперт

Для того, чтобы возродить футбольный клуб "Металлист", в бюджете Харькова просто нет денег, а власти города берут на баланс всю инфраструктуру клуба, которая требует сотни миллионов гривен на содержание

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Алексей Якубин.

По его словам, сегодня харьковский стадион опять в новостях – "его со всем остальным имуществом ФК "Металлист" Харьковский облсовет передал с баланса государства городской власти Харькова".

"Эту передачу активно лоббировал нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. Он обещает харьковчанам возродить легендарный футбольный клуб города. Собственно, самого клуба уже нет. В 2016 за долги его исключили из Профессиональной футбольной лиги Украины, а год спустя от клуба и команды ничего не осталось. Кроме имущества и долгов, которых у "Металлиста" накопилось почти на миллиард гривен. Вот это имущество и долги теперь и перешли в собственность городской власти Харькова, по инициативе Игоря Терехова. Который упорно называет это "возрождением харьковского "Металлиста", – написал Якубин.

Он напомнил, что "бюджет Харькова на 2021 год составляет 15,6 миллиардов гривен – эти деньги уже расписаны под проекты. И среди них нет никакого возрождения "Металлиста"... Куда проще было бы арендовать арену под матчи, а стадионом занималось бы государство, все-таки госбюджет несколько мощнее харьковского. По сути, для возрождения "Металлиста" стадион в собственность города не обязательно было передавать", – отметил эксперт и задался вопросом, а в чем, собственно, "перемога" Терехова?

"Если вы подумали, что Терехов, так сказать, вводит харьковчан в заблуждение – вы правильно подумали. История о возрождении "Металлиста" – это не более чем пиар-легенда, банальная манипуляция чувствами избирателей. Ведь в октябре в Харькове внеочередные выборы мэра, а Игорь Терехов хочет на этих выборах победить. Так что преданным поклонникам ФК "Металлист" не стоит спешить радоваться сегодняшней новости – денег у города на восстановление клуба просто не предусмотрено", – напомнил Якубин.

"Мне еще и интересна судьба стадиона, который стал немного "родным" для сборной Украины. А сможет ли там играть сборная, после того как на стадионе похозяйствует Терехов? Боюсь, что очень скоро городу придется просить государство забрать себе назад стадион, но он уже будет в таком состоянии, что сборная в Харькове играть уже не сможет", – резюмировал Якубин.

Напомним, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов постоянно рассказывает о том, что власти города сделают все для возрождения футбольного клуба "Металлист", который фактически исчез с футбольной карты Украины в 2016 году.

Сегодня Харьковский облсовет принял решение о передаче стадиона "Металлист" и другой футбольной инфраструктуры из государственной собственности в городскую.