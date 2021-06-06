Фельдман: Терехов намагається "приватизувати" футбол у Харкові

Народний депутат Олександр Фельдман привітав харківський "Металіст-1925" з достроковим виходом в УПЛ, але каже, що міська влада може перешкодити цій команді грати на стадіоні "Металіст"

Про це Олександр Фельдман написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Вітаю команду "Металіст-1925" з достроковим виходом у Вищу лігу. Це - перемога. Дуже важлива і показова. Створена з нуля команда, за підтримки людей, які щиро люблять футбол, без помилкового пафосу, вимог і ультиматумів, показала результат, який вселяє надію на повернення великого футболу в наше місто", - написав Фельдман.

Однак, на його думку, команду чекає нелегкий дебютний сезон у вищій лізі. "Важливо, щоб вони (ред. – ФК "Металіст-1925") не зіткнулися з кулуарними харківськими "іграми", організованими "викликами" та інтригами тих, хто намагається "приватизувати" футбол у Харкові. Футбол - це народна гра, а "Металіст-1925" - це, по суті, народна команда. І стадіон "Металіст" - теж народний. Це не приватна власність ні Олександра Ярославського, ні Ігоря Терехова (ред. – секретар міськради та в.о. мера Харкова), який вирішив активно "розіграти" футбольну карту у своїй виборчій кампанії. Сьогодні багато хто говорить про те, що в їхніх найближчих планах при "посиленні з флангу" Офісу Президента, організація заборони на ігри "Металіста-1925" на стадіоні "Металіст", - пише Фельдман.

Народний депутат зазначає, що зараз повним ходом запущені процедури передачі стадіону в міську комунальну власність і виділення бюджетних коштів на реконструкцію.

"Але міська комунальна власність - це не особиста власність секретаря міськради, який може розпоряджатися їй на свій розсуд. І виділення багатомільйонних бюджетних коштів "на футбол" може здатися сумнівним для більшості харків'ян, які потрапляють в міські лікарні з коронавірусом і вимушені лікуватися за свій рахунок", - вважає народний депутат.

Фельдман зазначає, що "харківська влада останнім часом" страждає "призначенням "головних і єдиних", всі інші піддаються безцеремонній "зачистці". Знаю це не з чуток. "Не пущати і не давати" вже жоден рік є реальністю для нашого екопарку, який відвідують близько двох мільйонів людей на рік. Міські автобусні маршрути в парк як і раніше під забороною. Дитячі шкільні екскурсії - "вкрай небажані". Відмовки, виверти, спекуляції, "зелене світло" - одним і "смуга перешкод" - для інших".

Фельдман дуже сподівається, що "цієї смуги перешкод" вдасться уникнути "Металісту 1925".

"Нехай у Харкові буде не одна, а кілька команд, що грають у вищій лізі. Більше команд - більше перемог, більше дітей, які займаються футболом. Харків може стати футбольною столицею України. І нехай дербі буде на полі, а не в кулуарах. Нехай буде чесна гра, а не харківські "бої без правил", - резюмує народний депутат.

Нагадаємо, що Харківський ФК "Металіст-1925" вчора забезпечив собі вихід в еліту українського футболу - УПЛ. При цьому в Харкові існує ФК "Метал", який пов'язують з бізнесменом Олександром Ярославським і в.о. мером Харкова Ігорем Тереховим. ФК "Метал" останній сезон грав у Другій лізі, але завоював путівку в Першу лігу.