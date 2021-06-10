Если Терехов победит, то Харьковом будет руководить российский миллиардер Фукс, - блогер

Об этом в своем видеоблоге "Новый король Харькова" заявил известный блогер Денис Казанский.

По его словам, уже этой осенью новым хозяином Харькова может стать человек, которого еще пять лет назад в Украине никто не знал – Павел Фукс.

Казанский напомнил, что Фукс родился в Харькове, но большую часть своей сознательной жизни провел в России, жил в Москве, где занимался строительным бизнесом. Но после 2014 года он вернулся в Украину и начал скупать "токсичные активы" соратников Януковича. В том числе связанные с Фуксом компании выкупили лицензии на добычу газа в украинских месторождениях, но не разрабатывали эти месторождения. В отношении этих компаний были введены санкции СНБО.

В настоящее время, как утверждает Казанский, главная задача Фукса – обеспечить победу Игоря Терехова на выборах в Харькове. Блогер напомнил, что Фукс всегда афишировал свою дружбу с Кернесом, и после того, как Кернес осенью прошлого года заболел, Фукс "стал единственным человеком, который постоянно имел к Кернесу доступ и утверждал, что находится с Кернесом на прямой связи".

"Это обстоятельство помогло Фуксу в период недееспособности Кернеса фактически узурпировать власть в Харькове и стать теневым мэром города. Для того чтобы это сделать нужен был исполнитель. Какой-то номинальный чиновник, и этим исполнителем стал заместитель Кернеса вице-мэр Харькова Игорь Терехов", - отметил Казанский.

По его словам, 9 декабря 2020 года Фукс организовал избрание Терехова секретарем Харьковского городского совета. "Именно секретарь горсовета исполняет обязанности мэра в случае его смерти или отставки. И сделано это было с прицелом на мэрскую должность", - отметил Казанский, напомнив, что письмо с электронной подписью Кернеса, на основании которого Терехов был назначен на должность секретаря горсовета, имеет все признаки поддельного.

"За всю осень 2020 года Кернес ни разу не обращался к своим соратникам и избирателям даже посредством видеообращений. Последнее фото Кернеса, которое опубликовал все тот же Фукс незадолго до смерти мэра вообще вызывало большие сомнения в том, что Кернес мог говорить и пребывал в рассудке... Есть очень серьезные основания полагать, что письмо от мэра Харькова, в котором он просит назначить секретарем горсовета Терехова – это комикс. Кто-то его написал и от имени Кернеса отправил, а кто это был – очень большой вопрос", - заявил Казанский.

"Павел Фукс даже не скрывает, что будет поддерживать на выборах кандидатуру Терехова. Это значит, что с финансированием избирательной компании у секретаря горсовета проблем точно не будет, а прибывший из России миллиардер очень скоро может стать реальным хозяином крупнейшего города на востоке Украины. Ведь как бы там не относились к Кернесу в целом он все же был самостоятельным игроком, а вот Игорь Терехов, который стал руководителем благодаря чужому авторитету и откровенным махинациям типа сомнительного письма, самостоятельным игроком уж точно не выглядит. Скорее это техническая фигура, за которой стоит совсем другой человек", - заявил Казанский.

По его словам, "Павел Фукс – это такой черт из табакерки, мутный российский бизнесмен, фактически попавший под санкции СНБО, скупавший токсичные активы чиновников Януковича, может в ближайшее время установить контроль над Харьковом".

Напомним, накануне депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.

В марте 2021 года СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра. Эти компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. По данным СМИ, теперь эти фирмы подконтрольны бизнесмену Павлу Фуксу.