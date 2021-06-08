Мустафаєва розповіла, кого з людей Авакова Терехов завів до міськради

Нинішній в.о. мера Харкова Ігор Терехов скористався хворобою Геннадія Кернеса, щоб без його відома ввести в список депутатів від Партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" людей, пов'язаних з Арсеном Аваковим

Про це в прямій трансляції на своїй сторінці у "Фейсбуці" заявила депутат Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва.

"Список депутатів від "Блок Кернеса - Успішний Харків", з тих пір, коли Геннадій Адольфович захворів, а тим більше, коли був госпіталізований до Німеччини, був так неабияк змінений. І з'явилися в списку ті люди, які спочатку, скажемо м'яко, не повинні були зовсім потрапити в цей список", - стверджує Мустафаєва.

За її словами, люди, що потрапили в список, представляють структури, пов'язані з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим: "Розглянемо на прикладі - Олена Таболіна - це голова постійної комісії, в яку я теж входжу, з медицини, яка працює в ТОВ "Енерго 95" - фірма займається нафтогазовим промислом, є одним з найвідоміших бізнесактивів Авакова".

Крім того, ще один депутат у міськраді - Олег Мурашов - працює заступником начальника в регіональному сервісі центру МВС Харківської області, стверджує Мустафаєва. Вона також нагадує, що дружину Олега Мурашова, Світлану, ЗМІ називають сестрою Ігоря Котвицького, бізнес-партнера Арсена Авакова. "Жінка пов'язана з цілою низкою компаній, їх дуже багато перерахувати все не буду, кінцевим бенефіціаром яких є якраз таки Котвицький", - навела приклад депутат.

"У нас така Трійця: Котвицький, Фукс, Терехов. Ця трійця була присутня і на першій сесії облради, Терехов і інші так звані партнери по бізнесу були присутні і на першій сесії міськради. Я їх усіх бачила і напередодні першої сесії - вони дуже просили проголосувати за Ігоря Олександровича в якості секретаря міської ради", - розповіла Мустафаєва.

Депутат впевнена, що перераховані люди тісно пов'язані з Аваковим, тому що є керуючими компаній, кінцевим бенефіціаром яких він є. "Але, повірте мені на слово, цих людей Геннадій Адольфович (Кернес-ред.) не погоджував. І скористалися його безпорадним становищем люди, які залишилися на господарстві управляти містом, і зробили все по-іншому, так як їм потрібно", - підкреслила Аліна Мустафаєва.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" після тривалої хвороби. Зараз обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, який до 2010 року працював у команді губернатора Харківщини Арсена Авакова.

Напередодні в інтерв'ю телеканалу" Україна 24 " Ігор Терехов заявив, що завжди виконував функцію комунікатора між Арсеном Аваковим і Геннадієм Кернесом. "Тому що комусь же потрібно було комунікувати і налагоджувати зв'язок між обласною державною адміністрацією та міською радою, в якій тоді працював Геннадій Адольфович. Тому саме я завжди був комунікатором". - заявив він.