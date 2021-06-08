Мустафаева рассказала, кого из людей Авакова Терехов завел в горсовет

Нынешний и.о мэра Харькова Игорь Терехов воспользовался болезнью Геннадия Кернеса, чтобы без его ведома ввести в список депутатов от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" людей, связанных с Арсеном Аваковым

Об этом в прямой трансляции на своей странице в "Фейсбуке" заявила депутат харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.

"Список депутатов от "Блок Кернеса - Успешный Харьков", с тех пор, когда Геннадий Адольфович заболел, а тем более, когда был госпитализирован в Германию, был так изрядно изменен. И появились в списки те люди, которые изначально, скажем мягко, не должны были вовсе попасть в этот список", - утверждает Мустафаева.

По ее словам, люди, попавшие в список, представляют структуры, связанные с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым: "Рассмотрим на примере - Елена Таболина - это глава постоянной комиссии, в которую я тоже вхожу, по медицине, которая работает в ООО "Энерго 95" - фирма занимается нефтегазовым промыслом, является одним из самых известных бизнесактивов Авакова".

Кроме того, еще один депутат в горсовете - Олег Мурашов - работает заместителем начальника в региональном сервисе центра МВД Харьковской области, утверждает Мустафаева. Она также напоминает, что супругу Олега Мурашова, Светлану, СМИ называют сестрой Игоря Котвицкого, бизнес-партнера Арсена Авакова. "Женщина связана с целым рядом компаний, их очень много пересчитать все не буду, конечным бенефициаром которых является как раз таки Котвицкий", - привела пример депутат.

"У нас такая троица: Котвицкий, Фукс, Терехов. Эта троица присутствовала и на первой сессии облсовета, Терехов и остальные так называемые партнёры по бизнесу присутствовали и на первой сессии горсовета. Я их всех видела и накануне первой сессии - они очень просили проголосовать за Игоря Александровича в качестве секретаря городского совета", - рассказала Мустафаева.

Депутат уверена, что перечисленные люди тесно связаны с Аваковым, потому что являются управляющими компаний, конечным бенефициаром которых он является. "Но, поверьте мне на слово, этих людей Геннадий Адольфович (Кернес – ред.) не утверждал. И воспользовались его беспомощным положением люди, которые остались на хозяйстве управлять городом, и сделали все по-другому, так как им нужно", - подчеркнула Алина Мустафаева.

Напомним, Геннадий Кернес умер в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" после продолжительной болезни. Сейчас обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, который до 2010 года работал в команде губернатора Харьковщины Арсена Авакова.

Накануне в интервью телеканалу "Украина 24" Игорь Терехов заявил, что всегда выполнял функцию коммуникатора между Арсеном Аваковым и Геннадием Кернесом. "Потому что кому-то же нужно было коммуницировать и налаживать связь между областной государственной администрацией и городским советом, в котором тогда работал Геннадий Адольфович. Поэтому именно я всегда являлся коммуникатором". – заявил он.