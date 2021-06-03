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03 июня 2021, 09:45 8

В ООН назвали поджег автомобилей сотрудников "Времени Добкина" в Харькове "актом запугивания"

03 июня 2021, 09:45 8
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Поджег автомобилей сотрудников издания "Время Добкина" зафиксирован в Отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине за период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года

Об этом свидетельствует текст отчета, обнародованный на официальном сайте миссии ООН в Украине, сообщает RegioNews.

Как отметили в миссии ООН по правам человека, работники СМИ в Украине продолжают сталкиваться "с нападениями, актами запугивания и угрозами"

"В то время как онлайн-угрозы стали более распространенными в контексте COVID-19 из-за меньших возможностей для встреч в автономном режиме, другие виды запугивания, такие как попытка нанесения ущерба собственности, продолжаются", - говорится в отчете.

По информации миссии ООН, "в течение отчетного периода ММПЧУ зафиксировала три случая имущественного ущерба в отместку за работу профессионалов СМИ или редакционную политику СМИ, которые они представляют".

"Две из этих трех атак были направлены на сотрудников харьковской газеты, предположительно связанной с кандидатом на предстоящих местных выборах в Харькове, намеченных на 31 октября 2021 года", - говорится в отчете.

Напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля с интервалом в 7 минут были сожжены два автомобиля сотрудников издания "Время Добкина", а также провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. А данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

21 апреля под стенами Харьковского горсовета сотрудники издания провели акцию протеста, а похоронные венки вернули временному руководству Харькова.

ООН Харьков Михаил Добкин

 
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