На Харківщині в центрі психологічної реабілітації отруїлися троє дітей
У Харківській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей "Гармонія", було госпіталізовано троє дітей
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.
Зареєстровано 3 випадки захворювання на гастроентероколіт... Всі діти госпіталізовані до стаціонару та отримують відповідне лікування", - йдеться у повідомленні.
З метою локалізації спалаху, встановлення причин виникнення, виявлення джерела інфекції та факторів передачі інфекції фахівцями установи було проведено комплекс протиепідемічних заходів.
За результатами вірусологічних досліджень у п'яти контактних осіб виявлено антиген ротавірусу.
Наразі протиепідемічні заходи ще тривають.
Раніше повідомлялося, що у дитячому садку Тернополя отруїлися 11 дітей.