На Харківщині в центрі психологічної реабілітації отруїлися троє дітей

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У Харківській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей "Гармонія", було госпіталізовано троє дітей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

Зареєстровано 3 випадки захворювання на гастроентероколіт... Всі діти госпіталізовані до стаціонару та отримують відповідне лікування", - йдеться у повідомленні.

З метою локалізації спалаху, встановлення причин виникнення, виявлення джерела інфекції та факторів передачі інфекції фахівцями установи було проведено комплекс протиепідемічних заходів.

За результатами вірусологічних досліджень у п'яти контактних осіб виявлено антиген ротавірусу.

Наразі протиепідемічні заходи ще тривають.

Раніше повідомлялося, що у дитячому садку Тернополя отруїлися 11 дітей.