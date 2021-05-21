На Харьковщине в центре психологической реабилитации отравились трое детей
В Харьковской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в центре социально-психологической реабилитации детей и семей "Гармония", были госпитализированы трое детей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.
Зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом... Все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
С целью локализации вспышки, установления причин возникновения, выявления источника инфекции и факторов передачи инфекции специалистами учреждения был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.
По результатам вирусологических исследований у пяти контактных лиц выявлен антиген ротавируса.
Сейчас противоэпидемические мероприятия еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.