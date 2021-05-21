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21 мая 2021, 10:41 157

На Харьковщине в центре психологической реабилитации отравились трое детей

21 мая 2021, 10:41 157
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Фото: из открытых источников
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В Харьковской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в центре социально-психологической реабилитации детей и семей "Гармония", были госпитализированы трое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.

Зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом... Все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

С целью локализации вспышки, установления причин возникновения, выявления источника инфекции и факторов передачи инфекции специалистами учреждения был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

По результатам вирусологических исследований у пяти контактных лиц выявлен антиген ротавируса.

Сейчас противоэпидемические мероприятия еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.

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