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19 лютого 2021, 10:49 340

У дитячому садочку Тернополя отруїлися 11 дітей

19 лютого 2021, 10:49 340
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Двоє дітей перебувають в лікарні, дев'ять лікуються амбулаторно
Двоє дітей перебувають в лікарні, дев'ять лікуються амбулаторно
Фото: з відкритих джерел
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У дитячому садку Тернополя зафіксували спалах гострої кишкової інфекції - захворіло 11 дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

В м. Тернопіль по вул. Паращука, 1 у дошкільному навчальному закладі №10 лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової "ротавірусної інфекції" у 11 дітей (2016 - 2017 р.н.), з них 2 дитини знаходиться на стаціонарному лікуванні в Тернопільській дитячій лікарні та 9 дітей лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров'я хворих задовільний. Всього в ДНЗ перебувало 20 дітей. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що у Тернополі обстріляли дитину: відкрито кримінальне провадження. З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл.

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