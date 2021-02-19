У дитячому садочку Тернополя отруїлися 11 дітей

Двоє дітей перебувають в лікарні, дев'ять лікуються амбулаторно

Двоє дітей перебувають в лікарні, дев'ять лікуються амбулаторно

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

В м. Тернопіль по вул. Паращука, 1 у дошкільному навчальному закладі №10 лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової "ротавірусної інфекції" у 11 дітей (2016 - 2017 р.н.), з них 2 дитини знаходиться на стаціонарному лікуванні в Тернопільській дитячій лікарні та 9 дітей лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров'я хворих задовільний. Всього в ДНЗ перебувало 20 дітей. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що у Тернополі обстріляли дитину: відкрито кримінальне провадження. З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл.