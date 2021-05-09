Михаил Добкин возложил цветы на Мемориале Славы в Харькове
Политик в День Победы отдал дань уважения погибшим
Политик в День Победы отдал дань уважения погибшим
Городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин возложил цветы на Мемориале Славы в Харькове и почтил память погибших минутой молчания
Политик также пообщался с харьковчанами, которые пришли на Мемориал Славы, чтобы отдать дань уважения погибшим Героям, передает "RegioNews".
Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что обещает защитить традиции и ровно через год вернуть харьковчанам праздник Дня Победы.
Согласно проведенному недавно соцопросу, 41% украинцев считают, что в стране должны отмечать обе даты: и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.
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