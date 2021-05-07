Добкін: Терехов навіть рейтинг собі чужий намалював

Михайло Добкін прокоментував результати соціологічного дослідження групи SOCIS

Михайло Добкін прокоментував результати соціологічного дослідження групи SOCIS

Петро Порошенко і його "ЄС" повністю включилися у вибори в Харкові на боці тимчасового мера Ігоря Терехова

Про це на своєму Телеграм-каналі написав міський голова Харкова 2006-2010 рр. Михайло Добкін, коментуючи оприлюднені сьогодні результати соціологічного дослідження, проведеного групою SOCIS.

"Сьогодні я, як і багато харків'ян побачив результати телефонного обдзвону городян групою SOCIS, який вони назвали соціологічним дослідженням", - заявив Добкін, додавши, що він "і раніше скептично ставився до їхніх прогнозів, а сьогодні остаточно втратив до них інтерес".

"Група SOCIS останні років десять обслуговує виключно Петра Порошенка і його політсили. По суті це партійна соціологічна служба "Європейської солідарності". Схоже Петро Олексійович і його "ЄС" по повній включилися у вибори в Харкові на боці тимчасового в. о. мера", - додав політик.

"Ну що за людина?! Користується в цьому житті всім чужим. Навіть рейтинг собі чужий намалював, - обурився Добкін.

Нагадаємо, раніше група SOCIS оприлюднила результати соціологічного дослідження, згідно з якими рейтинг Ігоря Терехова вищий, ніж у всіх можливих конкурентів на виборах міського голови, призначених на 31 жовтня 2021 року.