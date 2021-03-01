У Харкові працівники заводу перекрили дорогу: вимагають погашення боргів

В акції беруть участь майже 200 осіб

В акції беруть участь майже 200 осіб

Фото: suspilne

Біля станції метро "Індустріальна" в Харкові мітингувальники перекрили Московський проспект. Працівники заводу "Електроважмаш" вимагають погасити борги по зарплатах.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними протестуючих, зарплату їм не виплачують вже протягом трьох місяців. Борги обіцяють погасити лише тоді, коли з'являться замовлення.

Відомо, що всього в акції протесту беруть участь до 200 осіб. Громадський порядок охороняє близько 40 правоохоронців.

Нагадаємо, на заводі "Електроважмаш" викрили корупційну схему на 13,7 млн гривень.