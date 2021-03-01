08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
10:46  01 березня
Нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - ЗМІ
08:22  01 березня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 12:22 1599

У Харкові працівники заводу перекрили дорогу: вимагають погашення боргів

01 березня 2021, 12:22 1599
Читайте также на русском языке
В акції беруть участь майже 200 осіб
В акції беруть участь майже 200 осіб
Фото: suspilne
Читайте также
на русском языке

Біля станції метро "Індустріальна" в Харкові мітингувальники перекрили Московський проспект. Працівники заводу "Електроважмаш" вимагають погасити борги по зарплатах.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними протестуючих, зарплату їм не виплачують вже протягом трьох місяців. Борги обіцяють погасити лише тоді, коли з'являться замовлення.

Відомо, що всього в акції протесту беруть участь до 200 осіб. Громадський порядок охороняє близько 40 правоохоронців.

Нагадаємо, на заводі "Електроважмаш" викрили корупційну схему на 13,7 млн гривень.

зарплати транспорт дороги протести Завод

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram