В Харькове работники завода перекрыли дорогу: требуют погашения долгов

В акции участвует около 200 человек

В акции участвует около 200 человек

Фото: suspilne

Возле станции метро "Индустриальная" в Харькове митингующие перекрыли Московский проспект. Работники завода "Электротяжмаш" требуют погасить долги по зарплатам.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

По данным протестующих, зарплату им не выплачивают уже на протяжении трех месяцев. Долги обещают погасить лишь тогда, когда появятся заказы.

Известно, что всего в акции протеста участвует около 200 человек. Общественный порядок охраняет около 40 правоохранителей.

Напомним, на заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривен.