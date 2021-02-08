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08 февраля 2021, 15:06 159

В Харькове столкнулись маршрутка и КамАЗ: есть пострадавшие

08 февраля 2021, 15:06 159
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Двух мужчин с различными травмами госпитализировали
Двух мужчин с различными травмами госпитализировали
Фото: Нацполиция
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В Харькове на улице Олимпийской маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП три человека получили травмы. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполицию.

Произошло столкновение грузовика "КамАЗ" под управлением 36-летнего водителя и пассажирского автобуса "БАЗ" под управлением 63-летнего водителя. В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.

Решается вопрос о квалификации событиясобытия по Уголовному кодексу Украины.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие.

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