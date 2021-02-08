В Харькове столкнулись маршрутка и КамАЗ: есть пострадавшие
В Харькове на улице Олимпийской маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП три человека получили травмы. Один из пострадавших отказался от госпитализации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполицию.
Произошло столкновение грузовика "КамАЗ" под управлением 36-летнего водителя и пассажирского автобуса "БАЗ" под управлением 63-летнего водителя. В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.
Решается вопрос о квалификации событиясобытия по Уголовному кодексу Украины.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие.