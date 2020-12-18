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У міськраді Харкова вирішили скоротити траур по Кернесу до двох днів
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18 грудня 2020, 08:41 258

У міськраді Харкова вирішили скоротити траур по Кернесу до двох днів

18 грудня 2020, 08:41 258
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У дні жалоби скасовані всі розважальні заходи
У дні жалоби скасовані всі розважальні заходи
Фото: Харків.now
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Сьогодні, 18 грудня, в Харкові останній день пам'яті за померлим мером Геннадієм Кернесом. Раніше анонсували, що траур триватиме три дні, однак пізніше в міськраді Харкова прийняли рішення скоротити траур до двох днів.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби мерії.

У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошені днями жалоби у місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов", - йдеться в офіційному повідомленні.

Документ пропонує в дні жалоби приспустити Державний Прапор України та прапори міста на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Раніше на сайті міськради було опубліковано розпорядження Терехова, згідно з яким траур оголошувався на 17, 18 і 19 грудня.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Йому був 61 рік. За попередніми даними, мера поховають в Харкові швидше за все 21-22 грудня.

мер Харьків траур горсовет Геннадій Кернес
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