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18 декабря 2020, 08:41 267

В горсовете Харькова решили сократить траур по Кернесу до двух дней

18 декабря 2020, 08:41 267
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В дни траура отменены все развлекательные мероприятия
В дни траура отменены все развлекательные мероприятия
Фото: Харьков.now
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Сегодня, 18 декабря, в Харькове последний день памяти по умершему мэру Геннадию Кернесу. Ранее анонсировали, что траур продлится три дня, однако позже в горсовете Харькова приняли решение сократить траур до двух дней.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов", - идет речь в официальном сообщении.

Документ предписывает в дни траура приспустить Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее на сайте горсовета было опубликовано распоряжение Терехова, согласно которому траур объявлялся на 17, 18 и 19 декабря.

Напомним, Геннадий Кернес умер в клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Ему был 61 год. По предварительным данным, мэра похоронят в Харькове скорее всего 21-22 декабря.

мэр Харьков траур горсовет Геннадий Кернес
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