В Харькове под зданием мэрии собираются митингующие и полиция

Под мэрией пройдет два пикета

Под мэрией пройдет два пикета

Фото: ХарьковNow

Сегодня, 9 декабря, в преддверии первой сессии Харьковского городского совета, под зданием мэрии собираются протестующие, а также полиция.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВЕХА.

Так, на сегодня запланировано два пикета, один из них инициирован экоактивистами и будет касаться запрета работы Коксохима.

Второй инициирован националистами, которые намерены требовать от горсовета проведения проукраинской политики. Люди держат флаги Украины и некоторых партий.

Отмечается, что возле здания мэрии собирается также полиции, стоит несколько автобусов силовиков.

Ранее сообщалось, что 9 декабря состоится первая сессия Харьковского городского совета VIIІ созыва.