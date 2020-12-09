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09 декабря 2020, 10:02 284

В Харькове под зданием мэрии собираются митингующие и полиция

09 декабря 2020, 10:02 284
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Под мэрией пройдет два пикета
Под мэрией пройдет два пикета
Фото: ХарьковNow
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Сегодня, 9 декабря, в преддверии первой сессии Харьковского городского совета, под зданием мэрии собираются протестующие, а также полиция.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВЕХА.

Так, на сегодня запланировано два пикета, один из них инициирован экоактивистами и будет касаться запрета работы Коксохима.

Второй инициирован националистами, которые намерены требовать от горсовета проведения проукраинской политики. Люди держат флаги Украины и некоторых партий.

Отмечается, что возле здания мэрии собирается также полиции, стоит несколько автобусов силовиков.

Ранее сообщалось, что 9 декабря состоится первая сессия Харьковского городского совета VIIІ созыва.

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