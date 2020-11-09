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Кернес официально зарегистрирован мэром Харькова - ТИК
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09 ноября 2020, 08:41 147

Кернес официально зарегистрирован мэром Харькова - ТИК

09 ноября 2020, 08:41 147
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Он подал электронное заявление
Он подал электронное заявление
Фото: gepard59/instagram.com
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Победителя местных выборов на должность харьковского городского главы Геннадия Кернеса официального зарегистрировали мэром города, поскольку он подал необходимое заявление, правда в электронной форме.

Как передает RegioNews, об этом говорится в соответствующем постановлении Харьковской городской территориальной избирательной комиссии.

Также председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что заявление о регистрации Харьковская городская ТИК получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

Зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области", - говорится в постановлении ТИК.

Ранее ТИК объявила Кернеса победителем выборов: действующий мэр получил 60,34% голосов. Явка на выборах составила 32,23%.

Напомним, Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова, за действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан.

выборы мэр Харьков голосование Геннадий Кернес
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