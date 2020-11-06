В Харькове проходит масштабный митинг: протестуют работники заведений общественного питания

Сотрудники кафе, баров, ресторанов и клубов выступают против карантинных ограничений

Сотрудники кафе, баров, ресторанов и клубов выступают против карантинных ограничений

Фото: Facebook

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

На акцию прийшили почти 500 человек, они выступают против запрета на работу после 20:00. Представители заведений говорят, что невозможно даже выйти в ноль, работая до 20:00 вечера.

В руках протестующие держат плакаты с надписями: "Дайте работать", "Карантин людей не прокормит", "Я не могу купить лекарства родителям".

Участники акции отмечают, что через низкий доход они не могут оплатить аренду и коммунальные услуги, а также выплачивать зарплату наемным работникам, ведь никто не отменял оплату аренды, коммуналки и налогов.

Протестующие передали свои требования представителям Харьковской облгосадминистрации. Среди требований - дать возможность учебным заведениям самим выбирать время работы, при этом заведения обязуются выполнять все противоэпидемические нормы.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина.Также Минздрав планирует ввести новый принцип карантинного разделения.