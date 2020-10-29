Вибух на газорозподільній станції під Харковом: жертв стало більше

Вже померли три людини

Вже померли три людини

ДСНС

Кількість жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом зросла до трьох осіб. Один з потерпілих - 61-річний чоловік - помер у лікарні.

Про це повідомило місцеве видання "Редпост", інформує RegioNews.

"У нього були опіки до 80% тіла та інші травми, в тому числі переломи. На цей час двоє постраждалих перебувають у реанімації. Один у політравмі, один в опіковому", - зазначено в повідомленні.

Крім того, в опіковому відділенні в стабільно важкому стані перебувають ще четверо постраждалих. Опіки тіла складають 20-50%, в тому числі дихальних шляхів, інші травми.

Також один потерпілий перебуває в травматології і ще один з гіпертонічним кризом - у відділенні терапії (кардіології).

Нагадаємо, 28 жовтня під Харковом стався вибух на газопереробній станції. Тоді ж поліція відкрила справу через вибух на газовій станції під Харковом.