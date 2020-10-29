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Вибух на газорозподільній станції під Харковом: жертв стало більше
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29 жовтня 2020, 11:31 1

Вибух на газорозподільній станції під Харковом: жертв стало більше

29 жовтня 2020, 11:31 1
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Вже померли три людини
Вже померли три людини
ДСНС
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Кількість жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом зросла до трьох осіб. Один з потерпілих - 61-річний чоловік - помер у лікарні.

Про це повідомило місцеве видання "Редпост", інформує RegioNews.

"У нього були опіки до 80% тіла та інші травми, в тому числі переломи. На цей час двоє постраждалих перебувають у реанімації. Один у політравмі, один в опіковому", - зазначено в повідомленні.

Крім того, в опіковому відділенні в стабільно важкому стані перебувають ще четверо постраждалих. Опіки тіла складають 20-50%, в тому числі дихальних шляхів, інші травми.

Також один потерпілий перебуває в травматології і ще один з гіпертонічним кризом - у відділенні терапії (кардіології).

Нагадаємо, 28 жовтня під Харковом стався вибух на газопереробній станції. Тоді ж поліція відкрила справу через вибух на газовій станції під Харковом.

газ Україна вибух лікарні Харківська область
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