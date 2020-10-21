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21 жовтня 2020, 22:28 2

У Харкові додрукували 6 тисяч бюлетенів, яких недорахувалися кілька днів тому

21 жовтня 2020, 22:28 2
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Фото: Суспільне
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Слобідська виборча комісія отримала шість тисяч бюлетенів, про нестачу яких стало відомо 20 жовтня. Їх додрукували і доставили до комісії.

Про це Суспільному розповів член комісії Олександр Красноружський, передає RegioNews.

Через технічні причини їх не надрукували. І ніхто з цього не робив жодних скритих підтекстів. 19 жовтня, отримавши бюлетені, ми приїхали у ТВК, склали акт, що бюлетенів не вистачає, і повідомили у всі інстанції. Наступного дня, 20 жовтня, ми отримали ці шість тисяч бюлетенів, яких не вистачало, привезли і поклали під охорону працівників поліції. Зараз вони у кімнаті для зберігання бюлетенів у нас, у Слобідському виконкомі міста Харкова. Нестача усунута. Бюлетенів повністю вистачає", — сказав член комісії.

Голова міської ТВК Ольга Мозгова розповіла, що бюлетені доставили до районної комісії двома партіями. Спочатку ті, які надрукували одразу, а потім шість тисяч, яких не вистачало:

В Слобідському районі ми виявили нестачу бюлетенів... Ми одразу склали на підприємстві акт нестачі й нам додрукували. І вчора ми вже отримали цю нестачу. Учора друкували у присутності трьох членів нашої комісії".

Нагадаємо, 19 жовтня у Харкові міська ТВК не дорахувалася 6 тисяч бюлетенів.

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