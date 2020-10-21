В Харькове допечатали 6 тысяч бюллетеней, которых недосчитались несколько дней назад

Как оказалось, проблемы были с техникой в типографии

Как оказалось, проблемы были с техникой в типографии

Фото: Суспільне

Слободская избирательная комиссия получила шесть тысяч бюллетеней, о недостаче которых стало известно 20 октября. Их допечатали и доставили в комиссии.

Об этом Суспильному рассказал член комиссии Александр Красноружский, передает RegioNews.

Из-за технических причин их не напечатали. И никто из этого не делал никаких скрытых подтекстов. 19 октября, получив бюллетени, мы приехали в ТИК, составили акт, что бюллетеней не хватает, и сообщили во все инстанции. На следующий день, 20 октября, мы получили эти шесть тысяч бюллетеней, которых не хватало, привезли и положили под охрану сотрудников полиции. Сейчас они в комнате для хранения бюллетеней у нас, в Слободском исполкоме города Харькова. Недостаток устранен. Бюллетеней полностью хватает", — сказал член комиссии.

Председатель городской ТИК Ольга Мозговая рассказала, что бюллетени доставили в районную комиссию двумя партиями. Сначала те, которые напечатали сразу, а затем шесть тысяч, которых не хватало:

В Слободском районе мы обнаружили нехватку бюллетеней... Мы сразу составили на предприятии акт недостачи и нам допечатали. И вчера мы уже получили эту нехватку. Вчера печатали в присутствии трех членов нашей комиссии".

Напомним, 19 октября в Харькове городская ТИК не досчиталась 6 тысяч бюллетеней.