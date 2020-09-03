"Люди - не крысы": Харьковскую ОГА пикетируют противники коксового завода

Участники акции считают, что в районе коксового завода нужно объявить ситуацию техногенного характера

Участники акции считают, что в районе коксового завода нужно объявить ситуацию техногенного характера

Фото: Общественное

Возле Харьковской облгосадминистрации проходит акция протеста - люди митингуют против деятельности коксового завода в городе. Основное требование к ОГА - содействовать в закрытии, остановке работы коксового завода до его обновления по современным стандартам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Протестующие держат плакаты: "Люди - не крысы! Прекратите нас травить", "Нам нужен чистый воздух".

Они пытаются привлечь внимание к проблеме городского главу Геннадия Кернеса, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера и президента Украины.

Ничего в течение года по этому вопросу не изменилось. После выступления Харьковского городского головы 19 августа относительно того, что харьковчане обращаются к нему относительно ограничения или закрытия коксового завода, завод сегодня работает в усиленном режиме, загрязнения воздуха на нашей улице на расстоянии 1,5 км от завода превышает от 3 до 5 раз", - рассказал участник акции.

Люди считают, что в районе коксового завода и других предприятий нужно объявить ситуацию техногенного характера.

Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против химического завода.