09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
08:14  03 сентября
Ситуация в ООС: зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 10:49 5

"Люди - не крысы": Харьковскую ОГА пикетируют противники коксового завода

03 сентября 2020, 10:49 5
Читайте також українською мовою
Участники акции считают, что в районе коксового завода нужно объявить ситуацию техногенного характера
Участники акции считают, что в районе коксового завода нужно объявить ситуацию техногенного характера
Фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

Возле Харьковской облгосадминистрации проходит акция протеста - люди митингуют против деятельности коксового завода в городе. Основное требование к ОГА - содействовать в закрытии, остановке работы коксового завода до его обновления по современным стандартам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Протестующие держат плакаты: "Люди - не крысы! Прекратите нас травить", "Нам нужен чистый воздух".

Они пытаются привлечь внимание к проблеме городского главу Геннадия Кернеса, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера и президента Украины.

Ничего в течение года по этому вопросу не изменилось. После выступления Харьковского городского головы 19 августа относительно того, что харьковчане обращаются к нему относительно ограничения или закрытия коксового завода, завод сегодня работает в усиленном режиме, загрязнения воздуха на нашей улице на расстоянии 1,5 км от завода превышает от 3 до 5 раз", - рассказал участник акции.

Люди считают, что в районе коксового завода и других предприятий нужно объявить ситуацию техногенного характера.

Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против химического завода.

протест Харьков ОГА Завод воздух
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »