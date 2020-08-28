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28 серпня 2020, 09:14 10

Через стрілянину під Харковом відкрили ще одне кримінальне провадження

28 серпня 2020, 09:14 10
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На даний час затримано 14 осіб
На даний час затримано 14 осіб
Фото: Нацполіція
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Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом масової стрілянини під Харковом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

В поліції нагадують, що в результаті події четверо осіб доставлені до лікарні. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

стрілянина автобус поліція Харьків Нацкорпус
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