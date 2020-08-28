Через стрілянину під Харковом відкрили ще одне кримінальне провадження

На даний час затримано 14 осіб

На даний час затримано 14 осіб

Фото: Нацполіція

Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом масової стрілянини під Харковом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

В поліції нагадують, що в результаті події четверо осіб доставлені до лікарні. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.