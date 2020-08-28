Через стрельбу под Харьковом открыли еще одно уголовное производство

В настоящее время задержаны 14 человек

В настоящее время задержаны 14 человек

Фото: Нацполиция

Национальная полиция открыла еще одно уголовное производство по факту массовой стрельбы под Харьковом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают, что в результате происшествия четверо человек доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.