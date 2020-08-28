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28 августа 2020, 09:14 7

Через стрельбу под Харьковом открыли еще одно уголовное производство

28 августа 2020, 09:14 7
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В настоящее время задержаны 14 человек
В настоящее время задержаны 14 человек
Фото: Нацполиция
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Национальная полиция открыла еще одно уголовное производство по факту массовой стрельбы под Харьковом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают, что в результате происшествия четверо человек доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

стрельба автобус полиция Харьков Нацкорпус
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