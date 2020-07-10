Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України

Не зважаючи не те, що минулого року Східний регіон дав колосальну підтримку Володимиру Зеленському та партії «Слуга народу», сьогодні він вже не виглядає таким однозначним прихильником Зе. Тому на місцевих виборах керівникам партійних організацій доведеться стикнутись з багатьма неприємними факторами – наприклад, у вигляді нездоланних мерів багатьох ключових міст регіону

Не зважаючи не те, що минулого року Східний регіон дав колосальну підтримку Володимиру Зеленському та партії «Слуга народу», сьогодні він вже не виглядає таким однозначним прихильником Зе. Тому на місцевих виборах керівникам партійних організацій доведеться стикнутись з багатьма неприємними факторами – наприклад, у вигляді нездоланних мерів багатьох ключових міст регіону

RegioNews продовжує серію публікацій про керівників обласних партійних організацій правлячої партії. Сьогодні представляємо команду "слуг", яка опікуватиметься Харківською, Донецькою та Запорізькою областями.

Харківська область. Павло Сушко

Керівником партійної організації "Слуги народу" в одному з найбільших і, водночас, найпроблемніших регіонів став телепродюсер Павло Сушко. Єдине логічне пояснення такого призначення – це аби не було гірше. Адже авторитет Сушка на Харківщині не можна назвати великим, хоча він колись прожив тут багато років і проходив службу в Харкові у прикордонному загоні ДПС України.

Але цього явно недостатньо, аби впевнено виглядати на тлі таких мастодонтів харківської політики як, скажімо, мер обласного центру Геннадій Кернес або народний депутат і власник ринку "Барабашово" Олександр Фельдман.

Власне, саме Кернес буде найбільшою проблемою для Сушка: партія президента вже оголосила, що неодмінно висуне свого кандидата на виборах мера Харкова. Але дуже важко насправді уявити собі фігуру, яка буде здатною поборотись з надзвичайно високим рейтингом діючого мера. Єдино можливий варіант – це висунути самого Кернеса від президентської партії. Але такий союз виглядає дещо сумнівно.

Поборотися "слугам народу" доведеться і в інших частинах регіону, де традиційно високою довірою користується "Опозиційна платформа – За життя", яку збираються підтримати на місцевих виборах більше 30% виборців. Тоді як "СН" навряд чи нині витягне і 25%. Такі розклади означають, що без ОПЗЖ в обласній та інших радах навряд чи обійдеться бодай одна більшість.

В той же час доволі високий рівень довіри на Харківщині зберігає президент Володимир Зеленський. Його рейтинг чи не вдвічі вищий за рейтинг партії. Але як цю довіру спромогтися конвертувати у реальні мандати в радах і ОТГ – складне питання.

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Донецька область. Владлен Неклюдов

Колишнього прокурора з Дніпра Владлена Неклюдова, важко назвати своєю людиною для Донбасу. Тому це призначення – чергове зі списку не зовсім зрозумілих.

Донеччина, враховуючи війну та загальні політичні настрої населення, дедалі більше відмовляється від наданого на парламентських виборах минулого літа вотуму довіри партії Володимира Зеленського. Просідання рейтингу голови держави та "СН" відбувається на тлі перетікання голосів до популярних тут політиків з так званого "синього табору".

Тому ОПЗЖ буде тіснити "Слугу народу" на всіх плацдармах області. І не факт, що співочий нардеп зможе цьому тиску протистояти.

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Запорізька область. Михайло Федоров

А от це призначення виглядає цілком логічним – давній соратник діючого президент, незважаючи на свій відносно молодий вік, здобув авторитет під час минулорічної президентської виборчої кампанії, коли зміг поставити соцмережі на службу своєму кандидату.

Саме Федоров зіграв ключову роль у звільненні попереднього керівника Запорізької ОДА Віталія Туринка. У травні 2020 року, коли відбулася заміна Туринка на Віталія Боговіна, Федоров від імені уряду дорікнув екс-губернатору за низькі показники діяльності області та наявні кримінальні справи у близького оточення Туринка.

Боговін, здається, задовольняє Федорова, який має великі плани щодо впливу на область. Про це говорить навіть той факт, що Федоров сумісно з віце-прем’єрством в уряді керує Запорізькою парторганізацією "СН". І він є єдиним з усього списку очільників осередків з таким високим статусом – всі інші, переважно, народні депутати з ненайвищими статусами у президентській партії.

На майбутніх місцевих виборах партія Зеленського в Запоріжжі може розраховувати на 20% підтримки (в залежності від географії). А от на виборах мера обласного центра поки що реальними шансами виграти може похвалитись діючий мер Володимир Буряк. Йому довіряють більше половини виборців, які збираються прийти на дільниці. І Федорову буде важко з ним щось зробити.

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