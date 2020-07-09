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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 15:39 3

У Києві затримали адвоката, який ніс хабар для судді

09 липня 2020, 15:39 3
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Він мав передати перший транш хабаря у розмірі 30 тисяч гривень
Він мав передати перший транш хабаря у розмірі 30 тисяч гривень
Фото: Facebook
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У Києві правоохоронці затримали адвоката, який підбурював клієнта дати хабар у розмірі 570 тисяч гривень заступнику голови Оболонського районного суду міста Києва.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

В обмін на гроші суд мав видати наказ про стягнення з приватного підприємства семи мільйонів гривень на його користь.

9 липня адвоката затримали біля адміністративної будівлі Оболонського районного суду міста Києва.

Він отримав від представника клієнта перший транш хабаря у сумі 30 тисяч гривень з метою наступної передачі судді", - йдеться в повідомленні.

Адвокату готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, у Рівному на хабарі у $700 попалася завкафедрою одного з вузів.

Київ суд адвокат хабар поліція
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