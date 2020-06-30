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30 червня 2020, 10:12 1

У Черкаській області напали на медиків "швидкої допомоги"

30 червня 2020, 10:12 1
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Лікарі "швидкої" бояться виїжджати на виклики
Лікарі "швидкої" бояться виїжджати на виклики
Фото: з відкритих джерел
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У селі Босовка Черкаської області на бригаду медиків "швидкої допомоги" напав чоловік - він перегородив дорогу і почав бити ногою по машині медиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Дзвін.

Наголошується, що бригада медиків їхала на допомогу чоловікові, який впав і пошкодив руку.

Десь за метрів 80 до вказаної адреси молодий чоловік перегородив дорогу і почав бити ногою по автомобілю "швидкої", з другого разу вибивши скло. Фельдшера викликали поліцію", - зазначає видання.

Як з'ясувалося, таким чином син потерпілого, до якого їхала "швидка" вирішив помститися медикам, які нібито довго добиралися до його батька.

Крім того, молодий чоловік перебував у неадекватному стані і з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Сподіваємося на адекватну реакцію поліції і просимо встановити особу чоловіка, який скоїв напад на бригаду і притягнути його до відповідальності", - повідомили в медичному закладі.

Співробітники поліції склали протокол, але молодого чоловіка, який скоїв напад, до моменту приїзду правоохоронців вже не було вдома.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі для прийому хворих на коронавірус через постійне зростання кількості хворих.

карантин лікарі медики швидка допомога поліція
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