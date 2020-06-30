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30 червня 2020, 16:45 2

У Харкові під суд підуть аферисти, які обдурили українців на два мільйони

30 червня 2020, 16:45 2
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Жертвами шахраїв стали мешканці кількох областей
Жертвами шахраїв стали мешканці кількох областей
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У Харкові судитимуть групу шахраїв, які, продаючи через Інтернет товари масового споживання за низькими цінами, обдурили громадян з кількох областей України на більш ніж два мільйони гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Відомо, що шахраї розміщували оголошення про продаж медичних масок за цінами нижче ринкової, а від покупця була потрібна лише передоплата на банківську картку. Яка, як виявилося, була оформлена на підставну особу. Після проведення попередніх розрахунків жертви товар не отримували, а зловмисники переставали виходити на зв'язок.

Учасників банди затримали наприкінці лютого 2020 року при спробі зняти кошти, отримані від громадянина за продаж масок. Їм були обрані запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

Наголошується, що поліцейські зібрали докази причетності зловмисників до восьми фактів злочинної діяльності на більш ніж два мільйони гривень.

До складу угруповання входить п'ять осіб у віці від 27 до 34-х років. Їх жертвами стали жителі Тернопільської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Харківської та Миколаївської областей.

Зараз досудове розслідування завершено, обвинувальний висновок направлено до суду. Організатору та учасникам злочинної групи інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Ужгороді в одному з медцентрів зловмисник продавав довідки про проходження тестів на коронавірус.

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