В Харькове "чернобыльцы" вышли на митинг против открытия их больницы для пациентов с COVID-19

Акцию устроили под стенами медучреждения

Акцию устроили под стенами медучреждения

Фото: из открытых источников

Чернобыльцы требуют открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты для приема плановых пациентов и исключить больницу из перечня опорных в борьбе с СOVID-19.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Люди требуют возобновить плановое лечение и не принимать больных на коронавирус.

По словам протестующих, с апреля они не могут получить планового лечения, так как в других больницах эти услуги для чернобыльцев платные.

Люди же бегали по Харькову, их нигде не принимали, и люди умирали. Теперь есть все условия наконец, чтобы мы могли нормально лечиться, бесплатно, и тут такое решение", - говорит участник акции Юрий Ворошилов.

Известно, что под стенами больницы митинговало, как минимум, полсотни человек.

В свою очередь, заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух отметил, что диспансер включен в утвержденный Кабинетом министров перечень медицинских учреждений, которые могут принимать больных на коронавирус, потому что отвечает определенным требованиям, в частности, имеет отдельную территорию с отдельными корпусами, и хорошую материально-техническую базу.

"Больницу не задействовали до последнего момента, используя возможности областной инфекционной больницы, инфекционных отделений в городских и районных учреждениях. Но в настоящее время наполняемость этих больниц достигает практически 100%. Поэтому сегодня возникает потребность задействовать в лечении больных COVID-19 и "чернобыльскую" больницу", - сказал Пастух.

На данный момент заведение не принимает больных COVID-19. В случае необходимости об этом будет принято отдельное решение.

В ОГА отмечают, что, понимая особый статус "чернобыльцев", готовы обеспечить их социальные гарантии и решить вопрос с плановой госпитализацией в другие медицинские учреждения, которые подчинены областному совету и администрации.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавирус, за последние сутки - 656 новых случаев.

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